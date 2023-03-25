Aliağa Petkim, İstanbul deplasmanında

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Onvo Büyükçekmece'ye konuk olacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Aliağa Petkim, İstanbul deplasmanında
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25 Mart 2023 13:51
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta evinde Bahçeşehir Koleji galibiyetiyle düze çıkıp nefes alan Aliağa Petkimspor, pazar günü Onvo Büyükçekmece deplasmanına çıkacak.

Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak.

Düşme hattına 2 galibiyet fark atarak avantaj yakalayan Petkimspor, ligde 21 haftada 8 galibiyet elde ederken, Büyükçekmece'nin ise 9 galibiyeti bulunuyor.

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