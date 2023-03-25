Aliağa Petkim, İstanbul deplasmanında

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta evinde Bahçeşehir Koleji galibiyetiyle düze çıkıp nefes alan Aliağa Petkimspor, pazar günü Onvo Büyükçekmece deplasmanına çıkacak.
Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak.
Düşme hattına 2 galibiyet fark atarak avantaj yakalayan Petkimspor, ligde 21 haftada 8 galibiyet elde ederken, Büyükçekmece'nin ise 9 galibiyeti bulunuyor.
Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak.
Düşme hattına 2 galibiyet fark atarak avantaj yakalayan Petkimspor, ligde 21 haftada 8 galibiyet elde ederken, Büyükçekmece'nin ise 9 galibiyeti bulunuyor.
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