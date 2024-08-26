Aliağa FK'da Malik Karaahmet imzayı attı

Aliağa FK, geçtiğimiz sezon Kuşadasıspor forması giyen forvet oyuncusu Malik Karaahmet ile anlaştı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Aliağa FK'da Malik Karaahmet imzayı attı
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26 Ağustos 2024 14:49
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Aliağa Futbol Kulübü transferde daha önce anlaştığı Çankaya FK'dan forvet Malik Karaahmet'le 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Almanya'da Karlsruher'de futbola başlayıp Galatasaray, Kırklarelispor, Düzcespor ve Nevşehir Belediyespor formalarını da giyen 24 yaşındaki Malik, geçen sezon ikinci yarıda kiralık olarak kadroda yer aldığı Kuşadasıspor'da 16 maçta 6 gol attı.

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