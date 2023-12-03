Ali Sowe, Beşiktaş'ı boş geçmiyor

Ankaragücü'nün golcü oyuncusu Ali Sowe, Beşiktaş'a karşı çıktığı 3 maçta da gol attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ali Sowe, Beşiktaş'ı boş geçmiyor
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03 Aralık 2023 22:36
MKE Ankaragücü'nün Gambiyalı golcüsü Ali Sowe, Beşiktaş'a karşı olan iyi formunu bu maçta da sürdürdü.

Geçen sezon ligde ve kupada Beşiktaş karşısında birer kez forma giyen Sowe, her iki maçta da siyah-beyazlıların filelerini birer defa havalandırmıştı.

Bu maçı da boş geçmeyen ve takımının tek golünü kaydeden Sowe, Beşiktaş'a karşı forma giydiği üç karşılaşmada da gol sevinci yaşamış oldu.

Ali Sowe, bu sezonki gol sayısını ise 3'e yükseltti.

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