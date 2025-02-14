Ali Şansalan, 3,5 yıl sonra Fenerbahçe maçına atandı

Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri belli oldu.
16 Şubat Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının hakemi Ali Şansalan oldu.
3,5 YIL SONRA İLK KEZ
Hakem Ali Şansalan, 17 Ekim 2021'den bu yana Fenerbahçe maçı yönetmiyordu.
Şansalan'ın yönettiği son maçta Fenerbahçe, Trabzonspor'a deplasmanda 3-1 yenilmişti. Ali Şansalan yönetimi ve verdiği kararlarla özellikle Fenerbahçe cephesinin tepkisini çekmişti.
ALİ KOÇ: "ALİ MAÇALAN"
Şansalan'ın maçın 23. dakikasında Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi ikinci sarı karttan gösterdiği kırmızı kart büyük tepki çekerken, Fenerbahçe Kulübü Ali Koç karşılaşmanın ardından maçın hakemine yönelik "Ali Şansalan değil 'Ali Maçalan" ifadelerini kullanmıştı.
16 Şubat Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının hakemi Ali Şansalan oldu.
3,5 YIL SONRA İLK KEZ
Hakem Ali Şansalan, 17 Ekim 2021'den bu yana Fenerbahçe maçı yönetmiyordu.
Şansalan'ın yönettiği son maçta Fenerbahçe, Trabzonspor'a deplasmanda 3-1 yenilmişti. Ali Şansalan yönetimi ve verdiği kararlarla özellikle Fenerbahçe cephesinin tepkisini çekmişti.
ALİ KOÇ: "ALİ MAÇALAN"
Şansalan'ın maçın 23. dakikasında Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi ikinci sarı karttan gösterdiği kırmızı kart büyük tepki çekerken, Fenerbahçe Kulübü Ali Koç karşılaşmanın ardından maçın hakemine yönelik "Ali Şansalan değil 'Ali Maçalan" ifadelerini kullanmıştı.
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