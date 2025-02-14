Ali Şansalan, 3,5 yıl sonra Fenerbahçe maçına atandı

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında görev yapacak olan Ali Şansalan, 17 Ekim 2021'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası ilk kez bir Fenerbahçe maçında düdük çalacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Şansalan, 3,5 yıl sonra Fenerbahçe maçına atandı
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14 Şubat 2025 12:07
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16 Şubat Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının hakemi Ali Şansalan oldu.

3,5 YIL SONRA İLK KEZ

Hakem Ali Şansalan, 17 Ekim 2021'den bu yana Fenerbahçe maçı yönetmiyordu.

Şansalan'ın yönettiği son maçta Fenerbahçe, Trabzonspor'a deplasmanda 3-1 yenilmişti. Ali Şansalan yönetimi ve verdiği kararlarla özellikle Fenerbahçe cephesinin tepkisini çekmişti.

ALİ KOÇ: "ALİ MAÇALAN"

Şansalan'ın maçın 23. dakikasında Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi ikinci sarı karttan gösterdiği kırmızı kart büyük tepki çekerken, Fenerbahçe Kulübü Ali Koç karşılaşmanın ardından maçın hakemine yönelik "Ali Şansalan değil 'Ali Maçalan" ifadelerini kullanmıştı.


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