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Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e yanıt

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakem hatalarıyla ilgili açıklamalarda bulunurken, kendisine yöneltilen Mustafa Cengiz sorusunu cevapladı

Kaynak: Sporx.com
Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e yanıt
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14 Şubat 2019 13:11
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakem hatalarıyla ilgili açıklamalarda bulunurken, kendisine yöneltilen Mustafa Cengiz sorusuna yanıt verdi.

Serdar Aziz ve Tolga Ciğerci transferleri konusunda, "Başkan Mustafa Cengiz bize teşekkür etti ancak asıl teşekkürü biz borçluyuz. Serdar Aziz, Milli Takım oyuncusu. Başka tekliflere rağmen Fenerbahçe'yi istemesi, takımdan ayrılırken hocasına teşekkür ederek ayrılması... Bonservissiz bir transferi asıl biz başkana teşekkür ederiz. Serdar Aziz gibi bir oyuncunun bonservissiz bize gelmesi için biz Galatasaray'a teşekkür borçluyuz. Başka böyle oyuncuları varsa da seve seve ilgileniriz. Tolga Ciğerci'ye bugüne kadar bir kuruş para ödemedik. Eski takımında yanlış bir tedavi yapılmıştı. Önemli bir tedavi yapıldı. Eminim ki önümüzdeki süreçte vefasını gösterecektir." dedi.

Mustafa Cengiz açıklamasında, "Değerli rakibimiz Serdar'dan dolayı bize 5.9 milyon Euro, Tolga'dan dolayı da 2.7 milyon Euro, toplamda ise 8.6 milyon Euro destek vermiş oldu. Yani 50 milyon TL'ye yakın bir destek sağladılar" sözlerine yer vermişti.

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