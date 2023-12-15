Ali Koç ve başkanlar, Halil Umut Meler'e gidiyor

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, 7-8 kulüp başkanıyla birlikte cumartesi günü Halil Umut Meler'i ziyaret edecek. Başkanlar, fiziksel saldırıya uğrayan Meler'e geçmiş olsun dileğinde bulunacak ve destek verecek

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Ali Koç ve başkanlar, Halil Umut Meler'e gidiyor
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15 Aralık 2023 14:58
Son güncelleme 15 Aralık 2023 14:59
MKE Ankaragücü Başkanlığından istifa eden Faruk Koca ve yanındakilerin Halil Umut Meler'e fiziksel saldırı düzenlemesinin yankıları devam ediyor.

Bir süre hastanede tedavi gördükten sonra memleketi İzmir'e giden Halil Umut Meler'e Kulüpler Birliği de destek olacak.

Habertürk'ün haberine göre Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, yedi-sekiz kulübün başkanıyla birlikte özel uçakla İzmir'e gidecek. Fiziksel saldırıya uğrayan Halil Umut Meler ziyaret edilecek ve geçmiş olsun dileğinde bulunulacak.

NE OLMUŞTU?

Eryaman Stadı'nda oynanan ve 1-1'lik skorla sonuçlanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasının ardından Başkent ekibinin istifa eden başkanı Faruk Koca sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. Meler'e yapılan saldırı sonrasında aralarında Faruk Koca'nın da olduğu üç kişi tutuklanırken Meler ise hastaneye kaldırılmıştı. Meler bugün taburcu edilirken ligler de süresiz olarak tatil edilmişti.

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