Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında Mourinho polemiği

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında Jose Mourinho tartışması yaşandı.
Ali Koç, "Sizi ziyaret ettik. Hulusi Bey, Şekip Bey, ben vardık. Dinledim sizi, gıybet dedikodu, onun oğlu Galatasaraylı, yok dernek başkanı böyleymiş, yok rüşvetle kombine biletmiş gibi gibi gibi. Ben Mourinho ile gecelere akıyormuşum. Adam dedim içki dahi içmiyor, en sıkıcı adam, sadece futbol konuşuyor." dedi.
"MOURINHO İLE İLGİLİ BANA SÖYLEDİĞİN..."
Ardından Aziz Yıldırım, "Mourinho ile ilgili bana söylediğini söylersem çok ayıp olur. Konuşturma beni." ifadelerini kullandı.
Ali Koç, "Söyleyin ne varsa..." cevabını verdi.
Aziz Yıldırım ise "Şekip konuşsun." diyerek yanıtladı.
Ali Koç, "Sizi ziyaret ettik. Hulusi Bey, Şekip Bey, ben vardık. Dinledim sizi, gıybet dedikodu, onun oğlu Galatasaraylı, yok dernek başkanı böyleymiş, yok rüşvetle kombine biletmiş gibi gibi gibi. Ben Mourinho ile gecelere akıyormuşum. Adam dedim içki dahi içmiyor, en sıkıcı adam, sadece futbol konuşuyor." dedi.
"MOURINHO İLE İLGİLİ BANA SÖYLEDİĞİN..."
Ardından Aziz Yıldırım, "Mourinho ile ilgili bana söylediğini söylersem çok ayıp olur. Konuşturma beni." ifadelerini kullandı.
Ali Koç, "Söyleyin ne varsa..." cevabını verdi.
Aziz Yıldırım ise "Şekip konuşsun." diyerek yanıtladı.