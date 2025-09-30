30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
22:00
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
19:45
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
19:45
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
22:00
30 Eylül
Chelsea-Benfica
22:00
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
22:00
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
22:00
30 Eylül
Marsilya-Ajax
22:00
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
22:00

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a tavsiye: "Onu gönderme"

Fenerbahçe'de eski başkan Ali Koç'un, halefi Sadettin Saran ile görüşerek Devin Özek ve Domenico Tedesco hakkında tavsiyelerde bulunduğu belirtildi.

calendar 30 Eylül 2025 09:34
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a tavsiye: 'Onu gönderme'
Fenerbahçe'de teknik direktör konusundaki belirsizlik devam ediyor...

Jose Mourinho ile yollar ayrıldıktan sonra Ali Koç yönetiminin takımın başına getirdiği ve ilk maçında Trabzonspor'u mağlup eden Domenico Tedesco'nun Alanya, Kasımpaşa ve Dinamo Zagreb karşılaşmalarındaki tercihleri çok eleştirildi. Yeni başkan Sadettin Saran'ın hoca değişimi konusunda kararlı olduğu konuşulurken, son Antalyaspor galibiyeti yönetime fren yaptırdı. Seçilmeden önce Aykut Kocaman ile temasa geçen Saran, tecrübeli çalıştırıcıdan "F.Bahçe için her zaman göreve hazırım" yanıtını almıştı. Sarı-lacivertliler için aynı zamanda İsmail Kartal, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel isimleri de gündemden düşmüyor.

MİLLİ ARADA BÜYÜK OPERASYON VAR!

Bu konuda aceleci davranmayacak olan Başkan Saran ve ekibi, Nice maçını bekleme kararı aldı. Fenerbahçe'deki geleceği pamuk ipliğine bağlı olan Tedesco için perşembe günü Avrupa Ligi'nde olumsuz bir sonuç alınması halinde düğmeye basılacak. İtalyan çalıştırıcı ile yollar ayrılırsa hemen ardından Samsun deplasmanı ve sonrasında verilecek milli arada yeni teknik direktör konusu çözüme kavuşturulacak.

KOÇ'TAN TEDESCO TAVSİYESİ

Fenerbahçe'de eski başkan Ali Koç'un, halefi Sadettin Saran ile görüşerek iki konuda tavsiyelerde bulunduğu bildirildi. Ali Koç'un, futbol direktörlüğü görevini yürüten Devin Özek için "Onu gönderme" dediği aktarıldı. Ayrıca teknik direktör Domenico Tedesco hakkında da "Başarılı olacağına inancım tam. Ona şans tanı" ifadelerini kullandığı kaydedildi. 


 
 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
