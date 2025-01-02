Ali Koç'tan puan farkını kapatma formülü: Ekstra prim!

Fenerbahçe yönetimi, Süper Lig'in ikinci yarısında Galatasaray ile olan 8 puanlık farkı kapatmak için yol haritasını belirledi.
Hedef, güçlü bir ikinci yarı performansı ortaya koyarak Galatasaray ile farkı azaltmak ve şampiyonluk yarışında daha iddialı bir konuma gelmek.
TAKIM YALNIZ BIRAKILMAYACAK
Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi, ikinci yarıya güçlü bir başlangıç yapmak için çeşitli stratejiler belirledi.
İlk olarak tesislerde teknik heyet ve oyuncularla birlikte olacaklar.
Ayrıca, ligin ilk yarısındaki gibi bazı maçlarda sürpriz prim uygulamasına devam etme kararı aldılar.
Eyüpspor maçı öncesinde Başkan Ali Koç'un verdiği ekstra prim sözü, beklenen etkiyi yaratmamış ve sarı-lacivertliler iki puan kaybetmişti. Ancak yönetim, ikinci yarıda yine zaman zaman normal primlerin dışında ek ödüller sunmayı planlıyor.
EKSTRA GÜÇ OLACAK
Fenerbahçe yönetimi, futbolcuların motivasyonunu artırmak amacıyla ekstra prim uygulamasına devam etmeyi planlıyor.
Bu hamleyle, özellikle ikinci yarıda çıkacak kritik maçlarda takımın daha güçlü bir performans sergilemesi hedefleniyor.
Başkan Ali Koç'un, futbolcularla yaptığı toplantıda bu stratejiyi ilettiği öğrenildi.
Sezon başında tesisler ve takım kararları tamamen teknik direktör Jose Mourinho'ya bırakılmışken, artık yönetim takıma daha fazla müdahale edecek.
Başkan Koç ve yönetim, takımı yalnız bırakmayarak şampiyonluk için her türlü çabayı gösterecek, taraftarın uzun süredir beklediği zaferi elde etmeye çalışacak.
Hedef, güçlü bir ikinci yarı performansı ortaya koyarak Galatasaray ile farkı azaltmak ve şampiyonluk yarışında daha iddialı bir konuma gelmek.
TAKIM YALNIZ BIRAKILMAYACAK
Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi, ikinci yarıya güçlü bir başlangıç yapmak için çeşitli stratejiler belirledi.
İlk olarak tesislerde teknik heyet ve oyuncularla birlikte olacaklar.
Ayrıca, ligin ilk yarısındaki gibi bazı maçlarda sürpriz prim uygulamasına devam etme kararı aldılar.
Eyüpspor maçı öncesinde Başkan Ali Koç'un verdiği ekstra prim sözü, beklenen etkiyi yaratmamış ve sarı-lacivertliler iki puan kaybetmişti. Ancak yönetim, ikinci yarıda yine zaman zaman normal primlerin dışında ek ödüller sunmayı planlıyor.
EKSTRA GÜÇ OLACAK
Fenerbahçe yönetimi, futbolcuların motivasyonunu artırmak amacıyla ekstra prim uygulamasına devam etmeyi planlıyor.
Bu hamleyle, özellikle ikinci yarıda çıkacak kritik maçlarda takımın daha güçlü bir performans sergilemesi hedefleniyor.
Başkan Ali Koç'un, futbolcularla yaptığı toplantıda bu stratejiyi ilettiği öğrenildi.
Sezon başında tesisler ve takım kararları tamamen teknik direktör Jose Mourinho'ya bırakılmışken, artık yönetim takıma daha fazla müdahale edecek.
Başkan Koç ve yönetim, takımı yalnız bırakmayarak şampiyonluk için her türlü çabayı gösterecek, taraftarın uzun süredir beklediği zaferi elde etmeye çalışacak.