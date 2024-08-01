Ali Koç'tan İbrahim Hacıosmanoğlu için açıklama

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç'tan İbrahim Hacıosmanoğlu için açıklama
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01 Ağustos 2024 14:04
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu'na yeni başkan seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu ve kurulları hakkında açıklamalarda bulundu.

"YENİ TFF, DOĞRU BİLDİĞİ YOLDA GİTMELİ"

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF Yönetim Kurulu hakkında konuşan Ali Koç, "TFF Başkanı adaleti sahaya getireceklerini söylüyor. Şampiyonlukların sahada kazanıldığı algısı arttıkça kalite ve güven artacaktır. TFF Başkanı adaleti sahaya getireceklerini söylüyor. Şampiyonlukların sahada kazanıldığı algısı arttıkça kalite ve güven artacaktır. TFF'den beklentimiz, sosyal medya algıları ve baskılarına itibar etmeden doğru bildikleri yolda ilerlemesidir. Bunu yapacaklarına inanıyorum. İnanın bu gerçekleştiği takdirde futbolda çok şey değişecektir." açıklamasını yaptı.

"KURULLARDAKİ İSİMLERLE İÇİN ALGI VAR"

Ali Koç ayrıca "Kurullarda bazı isimlerle ilgili algılar yaratılmakta. Bu federasyonun boyun eğmeyeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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