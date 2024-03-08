Ali Koç'tan bir heykel sözü daha!

Eda Erdem Dündar'ın heykelinin açılış töreninde konuşan Ali Koç isim vermeden yaptığı açıklamada sarı lacivertli kulübünü erken tarihinden önemli bir ismi daha heykelinin yapılacağını açıkladı.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ali Koç'tan bir heykel sözü daha!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mart 2024 13:08
Fenerbahçe ve Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın Ülker Stadyumu'ndaki heykeli bir törenle açıldı. Törende konuşan Başkan Ali Koç, sarı lacivertli kulübün erken tarihinden önemli bir ismi daha heykelinin yapılacağını açıkladı.

Koç'un açıklaması şu şekilde:

"Bu gördüğünüz alan, diğer bütün heykellerimizin toplanacağı alan. Bir tane boş kaide var, oraya kimin heykelinin geleceğini şu an söylemek istemiyorum. İstişare edeceğiz. Şu kadarını söyleyeyim; tarihimizin erken dönem isimlerinden birisi olacak."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery