Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'ın suç dosyası kabarık çıktı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Y. Koç'u iterek düşmesine sebep olan Fatih Özkan'ın mahkemelerde suç dosyasının son derece kabarık olduğu ortaya çıktı.
EV HAPSİ CEZASI ALDI
Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre; Ali Koç'a saldırdıktan sonra polisler tarafından olay yerinden uzaklaştırılan Özkan, kıyafet değiştirdikten sonra stattaki görevine devam etti. Özkan'ın gözaltına alınmadığı fotoğraflarla kanıtlanınca, maçın ertesi günü tekrar gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Özkan çıkarıldığı mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.
10 FARKLI SUÇ KAYDI VAR
Göztepeli İş İnsanları Derneği üyesi ve yöneticisi olan Özkan'ın başta tehdit, hakaret, yaralama, kaçakçılık olmak üzere 10 adet suç kaydı bulunuyor.
Öte yandan, Özkan'ın daha önce yaptığı sosyal medya paylaşımlarında başta Fenerbahçe olmak üzere İstanbul kulüpleriyle ilgili nefret paylaşımları da sosyal medyada gündeme geldi.
Fatih Özkan'ın gözaltındayken polislere verdiği ifadesinde, "Ali Koç'u saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu" dediği öğrenilmişti.
EV HAPSİ CEZASI ALDI
Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre; Ali Koç'a saldırdıktan sonra polisler tarafından olay yerinden uzaklaştırılan Özkan, kıyafet değiştirdikten sonra stattaki görevine devam etti. Özkan'ın gözaltına alınmadığı fotoğraflarla kanıtlanınca, maçın ertesi günü tekrar gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Özkan çıkarıldığı mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.
10 FARKLI SUÇ KAYDI VAR
Göztepeli İş İnsanları Derneği üyesi ve yöneticisi olan Özkan'ın başta tehdit, hakaret, yaralama, kaçakçılık olmak üzere 10 adet suç kaydı bulunuyor.
Öte yandan, Özkan'ın daha önce yaptığı sosyal medya paylaşımlarında başta Fenerbahçe olmak üzere İstanbul kulüpleriyle ilgili nefret paylaşımları da sosyal medyada gündeme geldi.
Fatih Özkan'ın gözaltındayken polislere verdiği ifadesinde, "Ali Koç'u saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu" dediği öğrenilmişti.