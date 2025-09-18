Ali Gültiken: 'Szymanski ısrarından çabuk vazgeçilmeli'

Sabah Spor yazarı Ali Gültiken, Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı kaleme aldı. Tecrübeli yorumcu, teknik direktör Domenico Tedesco'nun oyuncu tercihlerini ve değişiklik kararlarını eleştirdi.
"SZYMANSKI ISRARINDAN ÇABUK VAZGEÇMELİ"
Gültiken, Tedesco'nun takımı tanıyana kadar geçireceği sürenin kritik olduğunu vurgularken, bazı oyuncular konusundaki ısrarını bırakması gerektiğini söyledi:
"Bir takımı dışarıdan görmekle bire bir çalışmak arasında fark var. Geçmiş dönemden kalan istatistiklere bakarak oynatmaya çalıştığı bazı isimlerin ısrarından çabuk vazgeçmesi gerekiyor. Bu isimlerin başında Szymanski geliyor. Mecburi bir kadroyla gelmişken birkaç oyuncu üzerinde ısrar ettiğinizde kâbuslar yaşayabilirsiniz."
"DEĞİŞİKLİKTE GEÇ KALDI"
Fenerbahçe'nin ilk yarıda kötü bir oyun sergilediğini belirten Gültiken, Tedesco'nun müdahale etmekte geç kaldığını söyledi:
"Oyunun ilk yarısı Fenerbahçe adına tam bir kayıptı. Tedesco, oyunun gösterdiği şeyleri değiştirmekte fazla bekledi. Özellikle Oğuz'un yerine öncelikli olarak Szymanski'nin oyundan çıkması daha doğru olurdu. İrfan Can'ın çok daha önce oyuna girmesi gerekiyordu, nitekim girdikten sonraki performansı bunu gösterdi."
"İRFAN CAN EĞRİBAYAT'IN HATASI AĞIR BİR FATURA OLDU"
Karşılaşmanın kırılma anına da değinen Gültiken, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın hatasının Fenerbahçe'ye pahalıya mal olduğunu söyledi:
"Maçı kulübeden gelen kaliteli ayakların değiştirebileceği duygusu 2 golle yerini bulmuşken İrfan Can Eğribayat'ın affedilmez hatası, Fenerbahçe için ağır bir fatura oldu. Bu maç bir kez daha gösterdi ki, hem kadro hem de kadroyu seçen teknik adamın iradesi doğru şekilde yönetilmek zorunda."