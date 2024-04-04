Ali Çamlı: ''Bizim kazanmamız gerekiyordu''

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ali Çamlı: ''Bizim kazanmamız gerekiyordu''
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04 Nisan 2024 01:39
Son güncelleme 04 Nisan 2024 01:48
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Kayserispor'da kulüp başkanı Ali Çamlı, "Bugün yensek büyük avantaj elde edecektik. Alttaki herkesin yenilmesi bir tarafa bizim yenmemiz gerekiyordu, olmadı. İnşallah bundan sonraki maçlara bakacağız." dedi.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Çamlı, takımının çok erken 10 kişi kaldığını söyledi.

Kasımpaşa'ya karşı iyi oyun sergileyemediklerini aktaran Çamlı, şunları kaydetti:

"Bugün iyi değildik. Olabilir. Her gün iyi olacaksınız diye bir şey yok. Bir de takımın çok erken 10 kişi kalması... Buna rağmen çocuklar iyi mücadele etti. Farklı bir şey olabilirdi. Kaçırdığımız pozisyonlar var. Futbolun içinde bunlar var, oluyor. Kazasız belasız tamamlandı benim için önemli olan o. Kayserispor'un önünde daha 7 maç var. Bu lig böyle bir şey. Bugün yensek büyük avantaj elde edecektik. Alttaki herkesin yenilmesi bir tarafa bizim yenmemiz gerekiyordu, olmadı. İnşallah bundan sonraki maçlara bakacağız. Ben hem Kasımpaşa'yı hem kendi takımımı tebrik ediyorum. Çocuklar centilmence, iyi niyetle mücadele etti. Kazanan Kasımpaşa oldu. Onlara da bizlere de başarılar diliyorum."




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