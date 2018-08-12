"VAR, İSTANBUL TAKIMLARI İÇİN AYARLANMIŞ"

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri karşılaşma sonrasında flaş açıklamalar yaptı.Yeşil-beyazlıların başkanı Ali Ay, "Taraftarımızdan birkaç kişi emniyete götürmüşler. Görüntüler var. Polis, taraftarlarımızı dövüyor. Yazıklar olsun diyorum. Emniyet Müdürü, Spor Bakanı'na çok teşekkür ediyorum. O polis ile gerekli işlem yapıldı. Arkadaşlarımız sağ salim Bursa'ya gelecek." dedi.Başkan Ali Ay ayrıca "Sinirliyim. Neden sinirliyim? VAR sisteminin olması gerektiğini en çok söyleyenlerden birisiydim. Ben 50 seneden beri futbol izliyorum. Demek ki VAR sistemi olmasa da olabilirdi. VAR sistemi demek ki İstanbul takımları için ayarlandı. Bursaspor'un oyunu en azından beraberliği hak ediyordu. Son dakikalarda penaltımız verilmedi. Maç 2-2 bitebilirdi. Sağlık olsun demiyorum. Bu VAR sisteminin arkasında duracağız. Adalet herkes için eşit olmalıdır. Ama ben bugün adaletin eşit olmadığını gördüm." diye konuştu.Ali Ay sözlerini "Ali Koç başkana da başarılar diliyorum. Bizi çok güzel ağırladı. Olması gereken de buydu. Kulüpler Birliği'nde de daha güzel günler göreceğiz." diyerek noktaladı.