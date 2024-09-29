ALG Spor 3 golle galip geldi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ALG Spor, Hakkarigücü'nü deplasmanda 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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ALG Spor 3 golle galip geldi
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29 Eylül 2024 17:18
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde ALG Spor, deplasmanda Hakkarigücü Spor'u 3-2 mağlup etti.

Merzan Futbol Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin, 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmayı Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, kulüp yöneticileri ve çok sayıda taraftar izledi.

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