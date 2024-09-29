ALG Spor 3 golle galip geldi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde ALG Spor, deplasmanda Hakkarigücü Spor'u 3-2 mağlup etti.
Merzan Futbol Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin, 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmayı Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, kulüp yöneticileri ve çok sayıda taraftar izledi.
Merzan Futbol Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin, 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmayı Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, kulüp yöneticileri ve çok sayıda taraftar izledi.