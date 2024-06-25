Alfa Romeo, 1000 Miglia yarışında birinci oldu

Alfa Romeo'nun 1929 model 6C 1750 Super Sport'u 1000 Miglia yarışını kazandı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, İtalya'da gerçekleştirilen 1000 Miglia'nın 42'ncisinin kazananı Vesco ve Salvinelli ikilisinin pilotajındaki 1929 model Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport ile "Villa Trasqua" takımı oldu.



Bu yılki 1000 Miglia'da, Alfa Romeo'nun 1928'de kazandığı ilk zaferine ithafen hazırlanan Giulia ve Stelvio Quadrifoglio Super Sport özel serileriyle yeni kompakt spor otomobili Junior'ın tanıtımına da sahne oldu.



İzleyenler 1000 Miglia'da, Alfa Romeo'nun yeni kompakt spor otomobili Junior'ı ilk kez sürüş esnasında görme fırsatı buldu.



Brescia'dan Torino'ya, Cenova ve Viareggio Plajlarından, Roma'nın kalbindeki Via Veneto, ardından Siena, Ferrara ve Garda Gölü üzerinden kuzeye dönerek Brescia'daki Viale Venezia'daki geleneksel geçit töreniyle sona eren yarış, 2 bin kilometreyi aşan parkur boyunca izleyicilerde heyecan ve merak uyandırdı.



"Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport", podyumun en üst basamağını, Fontanella ve Covelli'nin kullandığı "1927 Lancia Lambda Casaro VII" ile verdiği kıyasıya mücadeleyle aldı.



Fontanella ve Covelli, "1927 Lancia Lambda Casaro VII" ile gümüş madalya kazanırken üçüncülüğü Aliverti ve Valente ikilisinin pilotajındaki "1929 model Alfa Romeo 6C 1750" aldı.





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