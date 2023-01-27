Aleyna Ertürk, Doha'da ana tabloya kaldı

Milli eskrimci Aleyna Ertürk, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen turnuvada adını ana tabloya yazdırdı.



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, turnuvada kadınlar epe kategorisinde piste çıkan Aleyna Ertürk, ön eleme maçlarını başarıyla tamamlayarak adını ana tabloya kalma başarısını gösterdi.



Milli sporcu, 29 Ocak Pazar günü, Estonyalı Irina Embrich ile tablo-64'te mücadele edecek.



Öte yandan Doha'da mücadele eden diğer milli eskrimci Beyza Halvacıay Bacak, organizasyonu 172. sırada tamamladı.





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