Alexandru Maxim: "Önceliğimiz 3 puan kazanmak"

Gaziantep FK'nın Rumen futbolcusu Alexandru Maxim, 6 Ekim Pazar günü oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Alexandru Maxim: 'Önceliğimiz 3 puan kazanmak'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ekim 2024 15:47
Gaziantep FK'nin Rumen futbolcusu Alexandru Maxim, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü Beşiktaş ile yapacakları maç hakkında açıklamalar yaptı.

İşte o açıklamalar:

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Maxim, sezonu istedikleri başlangıcı yapamadıklarını söyledi.

Sezona zorlu bir fikstürle başladıklarını belirten Maxim, "4 maçımızı dışarıda oynadık. Birçok konuda kendimizi geliştirmemiz gereken alanlar var. Yeni kurulan bir takımız. 6 hafta geçti, takım beraber oynamaya başladı. Bizim artık maç kazanmaya başlamamız lazım. Ben bu konuda artık pozitifim. Bir şeyler oturduğu zaman bizler de maçlarımızı kazanmaya başlayacağız." dedi.

"SAHADAN 3 PUANLA AYRILMAK İSTİYORUZ"

Alexandru Maxim, Beşiktaş maçının kendileri için normal bir maç olduğunu ifade ederek, "Takımda yeni gelen arkadaşlarıma da aktarmaya çalışıyorum. Gaziantep önceden daha farklı bir camiaydı. Buraya gelip kazanmak hiçbir zaman kolay değildi. Bizim o kazanan döneme dönmemiz lazım. Burada Göztepe olur, Beşiktaş olur fark etmez. Bizim önceliğimiz 3 puanı kazanmak ve bu durumdan çıkmak." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery