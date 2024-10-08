Alexandru Cicaldau için flaş açıklama!

Craiova Teknik Direktörü Constantin Galca, Galatasaray'dan transfer ettikleri Alexandru Cicaldau için konuştu. Galca, temmuz ayından bu yana resmi maçta oynamayan Cicaldau'nun milli ara sonrası oynayacağını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Alexandru Cicaldau için flaş açıklama!
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08 Ekim 2024 16:15
Galatasaray'dan Craiova'ya transfer olan Alexandru Cicaldau için Rumen ekibinden açıklama geldi.

Craiova Teknik Direktörü Constantin Galca, transferinden bu yana hiç oynamayan Cicaldau'nun milli maç arası sonrası süre bulacağını söyledi.

52 yaşındaki teknik adam, "Kesinlikle oynayacak. Bize yardım etmesini istiyorum. Yüzde 100 olduklarında takıma katkı sağlayacak çok oyuncu var. Bu isimlerden bazıları sakatlıktan yeni çıktı, bazıları ise sorun yaşadığı için yedek kalan oyuncular. Ama takımda herkese yer var. Tüm oyuncularımız formda olsaydı daha farklı olabilirdik. Milli ara bizim için iyi oldu ama birçok oyuncu milli takıma gidiyor. Umarım hepsi sorunsuz bir şekilde geri döner." dedi.

SON RESMİ MAÇI EURO 2024'TE

Yeni takımında hiç süre bulamayan 27 yaşındaki Cicaldau, son resmi maçına temmuz ayında Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki Hollanda mücadelesinde çıkmıştı.

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