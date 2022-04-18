Alexandre Lacazette: 'Lyon ile görüşeceğim'

Arsenal'in sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fransız forveti Alexandre Lacazette, takımdan ayrılma fikrini düşündüğünü itiraf etti.



Fransız basınına konuşan Lacazette, "Birçok kulüple görüşüyorum. Kendimi kısıtlamak istemiyorum, her ihtimale açığım." dedi.



Eski kulübü Lyon'a dönme ihtimali olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Lacazette, "Lyon ile hiçbir zaman bağımı koparmadım. Her yıl 2-3 kere kulübü ziyarete gidiyorum ve oradaki çalışanlarla hasret gideriyorum. Lyon benim boşta olduğumu öğrendiğinde görüşmek isteyecektir, onları geri çevirecek halim yok." ifadelerini kullandı.



Alexandre Lacazette, bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 6 gol 8 asistlik performans gösterdi.





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