Alexander Djiku'ya Fransa'dan iki teklif!

Nyon ve Nice'ten teklifler alan Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku takımda kalmak istemesi nedeniyle teklifleri kabul etmedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Alexander Djiku'ya Fransa'dan iki teklif!
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29 Ocak 2025 12:08
Son güncelleme 29 Ocak 2025 12:15
Fenerbahçe'nin Ganalı savunmacısı Djiku ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Tecrübeli stoperin kısa süre önce Lyon ve Nice'ten teklif aldığı ancak hem takımda mutlu olduğu hem de Mourinho'nun ayrılmasını istemediği gerekçesiyle bu teklifleri geri çevirdiği öğrenildi.

30 yaşındaki futbolcunun defans hattına yapılan transferlere rağmen takımda kalıp forma savaşına girmek istediği ifade edildi.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Bu sezon 25 resmi maça çıkan tecrübeli savunmacı söz konusu karşılaşmalarda skor katkısında bulunamazken 6 sarı kart gördü. Tecrübeli oyuncunun 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

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