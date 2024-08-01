Alex'ten Bünyamin Balcı açıklaması!

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
ALEX DE SOUZA'NIN SÖZLERİ
Alex, basın toplantısında Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Bünyamin Balcı için de konuştu.
Bünyamin'in Beşiktaş'a transferiyle ilgili gelen soruya Alex de Souza, "Bünyamin Balcı bir sakatlık sürecinin sonunda. Takıma hala henüz dahil olmadı. Bu yüzden takımla beraber çalışmadı. Onunla birlikte olmadım ve bir görüşme gerçekleştirmedim. Oyuncuyu ilgilendiren bir durumda kulüp ve oyuncu birlikte görüşüyorlar. Bana gelen bir şey olmadı. Yaptığım çalışmalarda Bünyamin'i hesaba katarak planlama yapmadım. Sakatlığını yeni geçirme devresinde olan bir oyuncuydu. O bölgede Erdoğan Yeşilturt ve Mert Yılmaz ile çalıştık. İyileşme sürecinin sonlarına geliyor ve tamamen iyileştiğinde takıma dahil olduğunda yeniden oturup birlikte konuşacağız ve karar vereceğiz. Ondan tabi ki faydalanmayı isterim. Onunla ilgili farklı bir plan varsa kulüp bunu düşünüyorsa karar da onun" cevabını verdi.
ANTALYASPOR İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Bünyamin Balcı'nın Antalyaspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Antalyaspor altyapısından yetişen Bünyamin Balcı, Akdeniz ekibinin A takımında çıktığı 162 maçta 5 gol attı ve 18 asist yaptı.
ALEX DE SOUZA'NIN SÖZLERİ
Alex, basın toplantısında Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Bünyamin Balcı için de konuştu.
Bünyamin'in Beşiktaş'a transferiyle ilgili gelen soruya Alex de Souza, "Bünyamin Balcı bir sakatlık sürecinin sonunda. Takıma hala henüz dahil olmadı. Bu yüzden takımla beraber çalışmadı. Onunla birlikte olmadım ve bir görüşme gerçekleştirmedim. Oyuncuyu ilgilendiren bir durumda kulüp ve oyuncu birlikte görüşüyorlar. Bana gelen bir şey olmadı. Yaptığım çalışmalarda Bünyamin'i hesaba katarak planlama yapmadım. Sakatlığını yeni geçirme devresinde olan bir oyuncuydu. O bölgede Erdoğan Yeşilturt ve Mert Yılmaz ile çalıştık. İyileşme sürecinin sonlarına geliyor ve tamamen iyileştiğinde takıma dahil olduğunda yeniden oturup birlikte konuşacağız ve karar vereceğiz. Ondan tabi ki faydalanmayı isterim. Onunla ilgili farklı bir plan varsa kulüp bunu düşünüyorsa karar da onun" cevabını verdi.
ANTALYASPOR İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Bünyamin Balcı'nın Antalyaspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Antalyaspor altyapısından yetişen Bünyamin Balcı, Akdeniz ekibinin A takımında çıktığı 162 maçta 5 gol attı ve 18 asist yaptı.