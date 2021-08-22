Alex Teixeira: "Şampiyon olmak istiyorum"

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Alex Teixeira, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldıkları maçın sonrasında açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Alex Teixeira: 'Şampiyon olmak istiyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ağustos 2021 00:24
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Alex Teixeira, ilk maçına çıktığı Gaziantep FK maçının sonrasında konuştu.
N'Sakala için üzgün olduğunu söyleyen Brezilyalı oyuncu, "Beşiktaş formasıyla sahalara dönmek iyi bir histi ama N'Sakala bir sıkıntı yaşadı. Çok üzgünüz." dedi.

Şampiyonluk için Beşiktaş'a geldiğini belirten Alex, "1 hafta eşimle oteldeydim. Uzun bir karantinaydım. Çalışmaya başladım. Fizik olarak hazır duruma gelmeye çalışıyorum. Sezon sonunda şampiyon olmak istiyorum. Sosyal medyada gelen mesajlar sevgi doluydu ve Beşiktaş'a gelmem için beni motive etti." ifadelerini kullandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.