Aleksander Ceferin, seçime tek aday olarak giriyor

UEFA'nın 47. olağan kongresinde mevcut başkan Aleksander Ceferin, tek aday olarak seçime girecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Aleksander Ceferin, seçime tek aday olarak giriyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Nisan 2023 14:54
Avrupa futbolunun çatı kuruluşu UEFA'nın 47. olağan kongresi 5 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenecek olağan kongrede, başkanlık seçimi yapılacak. Mevcut başkan Aleksander Ceferin, seçime tek aday olarak girecek.

UEFA'nın 7. başkanı olarak 2016'da göreve gelen 55 yaşındaki Sloven futbol adamı, 2019'daki seçimde ikinci kez seçildi.

Kongrede ayrıca, UEFA İcra Kuruluna en az biri kadın olmak üzere toplam 9 üye ile FIFA Konseyine gönderilecek üyeler belirlenecek.

Bu arada Aleksander Ceferin, kongrenin ardından basın toplantısı düzenleyecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery