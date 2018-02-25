Alanyaspor-Trabzonspor maçı sonrası otobüs devrildi, 23 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşmasında görev alan askerleri taşıyan minibüs, Kestel Mahallesi'nde devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre, 22 asker ile sürücü yaralandı. İlçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların, tedavisi sürüyor.
Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ile İlçe Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
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Kazada, ilk belirlemelere göre, 22 asker ile sürücü yaralandı. İlçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların, tedavisi sürüyor.
Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ile İlçe Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın