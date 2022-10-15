Alanyaspor: 'Haftayı mutlu kapatıyoruz'

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, "Bu galibiyet, haftayı mutlu kapatmamızı sağladı." dedi.



Mateos, maçın ardından yaptığı açıklamada, verilen emeğin karşılığını bugün sahada aldıklarını söyledi. Geçmiş maçlara baktıklarında sürekli iyi futbol oynadıklarını ancak karşılığını alamadıklarını anlatan Mateos, "Bugün sahada gerçekten büyük bir emek vardı ve karşılığını aldık. Bu galibiyet haftayı mutlu kapatmamızı sağlayacak. Gelecek için daha öz güvenli, daha korkmadan futbol oynamamıza yardımcı olacak." diye konuştu.



Son haftalarda istedikleri sonuçları alamamalarına rağmen kulüp yönetimine teşekkür eden Mateos, "Futbolcuların arkasında çok iyi durdular. Bütün hafta bizi burada yalnız bırakmadılar. Desteklerini hiç esirgemediler. Futbolcular da yönetim tarafından kazandıkları öz güvenle bugün sahada üstlerine düşeni yaptılar." değerlendirmesini yaptı.



