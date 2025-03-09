Alanyaspor - Galatasaray maçı devre arasında tepki

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve yedek kaleci Günay Güvenç, devre arasında hakem Yasin Kol'a tepki gösterdi.

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Alanyaspor - Galatasaray maçı devre arasında tepki
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09 Mart 2025 21:32
Alanyaspor - Galatasaray maçının devre arasında soyunma odalarına gidilirken tartışma yaşandı.

Önce Galatasaray'dan bir profesyonel çalışan, itirazı nedeniyle sarı kart gördü.

Ardından koridor girişinde bekleyen Okan Buruk, hakem Yasin Kol'a itiraz etti. Aynı sırada Günay Güvenç de hakem Yasin Kol'a tepkisini gösterdi.

Yaklaşık 30 saniye süren konuşmanın ardından taraflar soyunma odasına gitti.










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