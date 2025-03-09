Alanyaspor - Galatasaray maçı devre arasında tepki

Alanyaspor - Galatasaray maçının devre arasında soyunma odalarına gidilirken tartışma yaşandı.
Önce Galatasaray'dan bir profesyonel çalışan, itirazı nedeniyle sarı kart gördü.
Ardından koridor girişinde bekleyen Okan Buruk, hakem Yasin Kol'a itiraz etti. Aynı sırada Günay Güvenç de hakem Yasin Kol'a tepkisini gösterdi.
Yaklaşık 30 saniye süren konuşmanın ardından taraflar soyunma odasına gitti.
Önce Galatasaray'dan bir profesyonel çalışan, itirazı nedeniyle sarı kart gördü.
Ardından koridor girişinde bekleyen Okan Buruk, hakem Yasin Kol'a itiraz etti. Aynı sırada Günay Güvenç de hakem Yasin Kol'a tepkisini gösterdi.
Yaklaşık 30 saniye süren konuşmanın ardından taraflar soyunma odasına gitti.
Tahmin yapacaksınız ve ilk kuponunuzun bedelini ALT SINIR olmadan karşılıyorlar. İlk Kuponunun Tamamı Bizden kampanyası! Bu fırsatı kaçırmayın, son saatler! <<<