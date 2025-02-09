Alanyaspor - Fenerbahçe: İlk 11'ler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Alanyaspor - Fenerbahçe: İlk 11'ler
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09 Şubat 2025 15:02
Son güncelleme 09 Şubat 2025 15:09
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacak.

Gain Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise İtalyan hakem Daniele Paterna oturacak.

Ligde üst üste çıktığı 5 maçı kazanan Fenerbahçe, son olarak Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda konuk ettiği Erzurumspor FK'yi de 5-0 mağlup etti.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 51 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada

11'LER

Alanyaspor: Yusuf, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fatih, Augusto, Efecan, Yusuf Özdemir, Hwang.

Fenerbahçe : İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Levent, Kostic, Oğuz,, Fred, Szymanski, Tadic, Talisca, Dzeko



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9 EKSİK

Fenerbahçe, Alanya deplasmanında 9 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri'nin yanı sıra kaleci Dominik Livakovic, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Diego Carlos, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür ve Ognjen Mimovic müsabakada forma giyemeyecek.

3 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş ve Sebastian Szymanski, kart görmeleri durumunda Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

MAXIMIN KADROYA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin tecrübeli kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin, kadroya döndü.

Transferde adı Napoli ile anılması sebebiyle takımdan uzak kalan Fransız oyuncu, teknik heyetin görev vermesi durumunda forma giyecek.

4 BİNİNCİ GOL HEYECANI

Fenerbahçe'de, Corendon Alanyaspor müsabakası öncesinde 4 bininci gol heyecanı yaşanıyor.

Lig tarihinde şu ana dek 3999 golü bulunan sarı-lacivertlilerde, Alanyaspor filelerinin havalandırılması durumunda 4 bininci gol sevinci olacak.

Sarı lacivertli kulübün ligdeki ilk golünü Ergun Öztuna, 1000. golünü Erol Togay, 2000. golünü Uche, 3000. golünü ise Alex de Souza kaydetti.

18. RANDEVU

Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, 18. kez ligde mücadele edecek.

İki ekibin bugüne kadar 17 lig mücadelesinde Fenerbahçe 10 kez sahadan galip ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 37 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 17 gol gördü.

ALANYA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde bugüne kadar 8 kez deplasmanda karşılaştı.

Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 5 kez kazanırken 2 mücadeleden ev sahibi ekip sahadan galip ayrıldı, 1 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe, Alanya deplasmanında 17 gol atarken kalesinde 10 gole engel olamadı.

EN FARKLI GALİBİYETLER

İki takım arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 2022-23 sezonunda 5-0'lık sonuçla aldı.

Resmi mücadelelerde alınan en farklı skor ise 23 Ocak 2008'de oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde ortaya çıktı. Fenerbahçe rakibini deplasmanda 10-3 mağlup etmeyi başardı.

Alanyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetini ise 16 Eylül 2019'da 3-1'lik skorla elde etti.

FENERBAHÇE SON YENİLGİYİ EVİNDE YAŞAMIŞTI

Fenerbahçe, ligde Alanyaspor karşısında son mağlubiyetini evinde yaşadı. Alanyaspor, 2021-22 sezonunda sarı-lacivertli ekibi İstanbul'da 2-1 yendi.

Rakibiyle oynadığı son 6 karşılaşmadan 5 galibiyet, 1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda rakip kaleye 19 gol gönderirken 5 gol yedi.

İki takım arasında bu sezon Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-0 kazandı.

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