Alanyaspor, Amed'i 3 golle geçip turu aldı

Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında evinde Amedspor'u 3-2 yenerek tur atladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Alanyaspor, Amed'i 3 golle geçip turu aldı
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17 Aralık 2024 22:36
Sami Uğurlu'nun yönetimindeki Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında evinde Servet Çetin'in ekibi Amedspor'u 3-2 yenerek tur atladı.

GAİN Park'ta oynanan maçta ev sahibi Alanyaspor'un gollerini 10. dakikada Buluthan Bulut, 59. dakikada Nuno Lima ve 75. dakikada Gaius Makouta kaydetti.

Amedspor'un gollerini ise 40. dakikada Yohan Cassubie ve 85. dakikada Alberk Koç attı.

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor tur atlayan taraf olurken, Amedspor kupaya veda etti. Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda grup aşamasına kalmayı başardı.

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