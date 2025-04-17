Al Nassr'dan Caicedo için 116 milyon euro!

Al Nassr, Chelsea forması giyen orta saha oyuncusu Moises Caicedo ile ilgileniyor. Suudi Arabistan temsilcisi, Caicedo için Chelsea'nin ödediği 116 milyon euro'ya yakın bir teklif yapmayı düşünüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Al Nassr'dan Caicedo için 116 milyon euro!
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17 Nisan 2025 14:16
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, yaz transfer döneminde Chelsea forması giyen Moises Caicedo'yu gözüne kestirdi.

116 MİLYON EURO

Telegraph'ta yer alan habere göre, Al Nassr, Caicedo için önemli bir bonservis bedelini gözden çıkardı. Al Nassr'ın, Caicedo için Chelsea'nin ödediği 116 milyon euro'ya yakın bir teklif yapmayı planladığı yazıldı.

MARESCA ÇOK BEĞENİYOR AMA...

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca'nın ise çok beğendiği Ekvadorlu futbolcuyu bırakma niyeti olmadığı ancak finalsal fair-play ve yapılacak yeni transferler nedeniyle kararın Maresca'ya kalmayabileceği kaydedildi.

PİYASA DEĞERİ VE PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki genç orta saha oyuncusunun Chelsea ile sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor.

Chelsea'de bu sezon 37 maçta süre bulan Caicedo, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

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