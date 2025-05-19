Beşiktaş'tan devre arasında Monaco'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Al-Musrati ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Monaco, Libyalı orta sahanın satın alma opsiyonunu kullanmadı ve kiralık sözleşmesi biten Al-Musrati ile yolların ayrıldığını duyurdu.
1 ADIM GERİDEN
Monaco'nun genel direktörü Thiago Scuro, daha önce Musrati ile ilgili gelen soruya, "Al-Musrati'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağız. Bunu hem kendisine hem de Beşiktaş'a bildirdik. Bize çok yardımcı oldu ancak biz başka bir oyuncu profiline bakıyoruz. Katkılarından dolayı kendisine teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
MONACO PERFORMANSI
Monaco'ya transferinin ardından Fransız ekibinde 11 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Beşiktaş ile Monaco arasında Musrati'nin transferi için yapılan anlaşmada 8+2 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyordu.
Monaco, Libyalı orta sahanın satın alma opsiyonunu kullanmadı ve kiralık sözleşmesi biten Al-Musrati ile yolların ayrıldığını duyurdu.
1 ADIM GERİDEN
Monaco'nun genel direktörü Thiago Scuro, daha önce Musrati ile ilgili gelen soruya, "Al-Musrati'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağız. Bunu hem kendisine hem de Beşiktaş'a bildirdik. Bize çok yardımcı oldu ancak biz başka bir oyuncu profiline bakıyoruz. Katkılarından dolayı kendisine teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
MONACO PERFORMANSI
Monaco'ya transferinin ardından Fransız ekibinde 11 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Beşiktaş ile Monaco arasında Musrati'nin transferi için yapılan anlaşmada 8+2 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyordu.
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