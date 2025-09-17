17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
19:45
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
19:45
17 Eylül
Ajax-Inter
22:00
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
22:00
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
17 Eylül
PSG-Atalanta
22:00
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
20:00
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
20:00
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
20:00
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
22:00
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
21:00

Al Horford, Warriors'a çok yakın

NBA'in tecrübeli uzun oyuncusu Al Horford'un Golden State Warriors ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

calendar 17 Eylül 2025 11:55
Horford'un, Jonathan Kuminga'nın sınırlı serbest oyuncu statüsündeki belirsizliği sona erdiğinde kadroya katılması planlanıyor.

ESPN'den Anthony Slater'ın haberine göre Warriors, Kuminga ile olan süreç tamamlanır tamamlanmaz Horford'u imzalayarak onu büyük olasılıkla ilk beş pivotu olarak kullanacak.


39 yaşındaki Horford, geçtiğimiz sezon Boston Celtics formasıyla 60 maça çıktı ve 9.0 sayı, 6.2 ribaund, 2.1 asist ortalamalarıyla oynadı. Üç sayı çizgisi gerisinden yüzde 36.3, genel isabet oranında ise yüzde 42.3 ile şut attı.

Kariyerinde Atlanta Hawks, Boston Celtics (iki dönem), Philadelphia 76ers ve Oklahoma City Thunder formaları giyen beş kez All-Star seçilen Horford'un kariyer istatistikleri 12.9 sayı, 7.9 ribaund, 3.2 asist ve 1.1 blok şeklinde.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
