NBA'in tecrübeli uzun oyuncusu Al Horford'un Golden State Warriors ile sözleşme imzalaması bekleniyor.Horford'un, Jonathan Kuminga'nın sınırlı serbest oyuncu statüsündeki belirsizliği sona erdiğinde kadroya katılması planlanıyor.ESPN'den Anthony Slater'ın haberine göre Warriors, Kuminga ile olan süreç tamamlanır tamamlanmaz Horford'u imzalayarak onu büyük olasılıkla ilk beş pivotu olarak kullanacak.39 yaşındaki Horford, geçtiğimiz sezon Boston Celtics formasıyla 60 maça çıktı ve 9.0 sayı, 6.2 ribaund, 2.1 asist ortalamalarıyla oynadı. Üç sayı çizgisi gerisinden yüzde 36.3, genel isabet oranında ise yüzde 42.3 ile şut attı.Kariyerinde Atlanta Hawks, Boston Celtics (iki dönem), Philadelphia 76ers ve Oklahoma City Thunder formaları giyen beş kez All-Star seçilen Horford'un kariyer istatistikleri 12.9 sayı, 7.9 ribaund, 3.2 asist ve 1.1 blok şeklinde.