Al-Ahli'den De Paul için 32 milyon euro!

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Atletico Madrid forması giyen Arjantinli futbolcu Rodrigo De Paul için 32 milyon euroluk bir teklif yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Al-Ahli'den De Paul için 32 milyon euro!
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21 Ağustos 2023 19:01
Son güncelleme 21 Ağustos 2023 19:21
Suudi ekibi Al-Ahli, Atletico Madrid'de forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Rodrigo De Paul için temasta bulundu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Al-Ahli, 29 yaşındaki orta saha için İspanyol ekibine 32 milyon euroluk teklifle kapısını çaldı.

Suudi ekibi De Paul ile de temaslarını sürdürüyor.

2021 yazında 35 milyon euro'ya Udinese'den Atletico Madrid'e transfer olan Arjantinli yıldız, Madrid ekibiyle toplam 88 maça çıktı toplam 7 gol 10 asist kaydetti.

İspanyol basını daha önce, Rodrigo De Paul için Galatasaray'ında ilgilendiğini belirtmişti.
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