Akyazı'dan çıkış yok: Tam 403 gün!

En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 13 puan önünde 33. haftaya giren Trabzonspor, iç sahada müthiş bir performansa sahip. Bordo-Mavililer, ligde tam 403 gündür taraftarı karşısında kaybetmiyor.



Son olarak geçtiğimiz sezonun 29. haftasında Medical Park Stadı'nda Alanya'ya yenilen Fırtına, devamında çıktığı 22 karşılaşmada 15 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı. Trabzonspor, bugün Karagümrük'ü devirip hem seriyi geliştirmek hem de tarihi şampiyonluk yolunda dev bir adım atmak istiyor.





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