Akyazı'dan çıkış yok: Tam 403 gün!

En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 13 puan önünde 33. haftaya giren Trabzonspor, iç sahada müthiş bir performansa sahip. Bordo-Mavililer, ligde tam 403 gündür taraftarı karşısında kaybetmiyor.
Son olarak geçtiğimiz sezonun 29. haftasında Medical Park Stadı'nda Alanya'ya yenilen Fırtına, devamında çıktığı 22 karşılaşmada 15 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı. Trabzonspor, bugün Karagümrük'ü devirip hem seriyi geliştirmek hem de tarihi şampiyonluk yolunda dev bir adım atmak istiyor.
Son olarak geçtiğimiz sezonun 29. haftasında Medical Park Stadı'nda Alanya'ya yenilen Fırtına, devamında çıktığı 22 karşılaşmada 15 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı. Trabzonspor, bugün Karagümrük'ü devirip hem seriyi geliştirmek hem de tarihi şampiyonluk yolunda dev bir adım atmak istiyor.