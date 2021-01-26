Akhisarspor'da 4 transfer açıklandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, 4 futbolcuyu transfer etti.



Yeşil-siyahlı kulüp, Gaziantep FK'den Mehmet Salih Yiğit'le 4,5 yıllık, Bayrampaşa'dan Kemal Cingirt'le 1,5 yıllık ve Fatih Karagümrük'te forma giyen Nijeryalı Raheem Lawal'la 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.



Galatasaray'dan Ramazan Emirhan Civelek'i sezon sonuna kadar kiralayan yeşil-siyahlılar, Semih Kaya'yı da profesyonel yaptı.



Sezon başında Sultanbeyli Belediyespor'a kiralanan İlke Nelik de takıma döndü.



