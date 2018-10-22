  •  
    F.Bahçe'de vakit doldu artık BANA müsade!..
  •  
    Galatasaray - Schalke maçı HANGİ kanalda?
  •  
    FIFA19'u sallayan yıldız! "En pahalı 25 futbolcu"
  •  
    İkinci Emre Belözoğlu olacak! Terim'in sürprizi
  •  
    FIFA resmen açıkladı; Süper Lig'in en iyisi o!

Akhisarspor revire döndü

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu yaşayıp 9 hafta sonunda 5 puanla düşme hattında son sırada kalan Akhisarspor'da sakatlıklar teknik heyetin canını sıkıyor.

Kaynak: DHA
Akhisarspor revire döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ekim 2018 13:12
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu yaşayıp 9 hafta sonunda 5 puanla düşme hattında son sırada kalan Akhisarspor, ilk kez yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde J Grubu'ndaki en zorlu deplasmana önemli eksiklerle çıkacak.

Rakipleri Krasnodar ve Standard Liege ile oynadığı ilk 2 maçı kaybettiği grupta perşembe günü İspanya deplasmanında müzesinde 5 UEFA Kupası bulunan, İspanya Ligi'nde bu haftaya kadar liderlik koltuğunda oturan Sevilla'ya konuk olacak yeşil-siyahlılarda defansın önemli ismi Mustafa Yumlu cezalı.

Orta sahada Brezilya'da menüsküs ameliyatı olan Serginho ve Bilal Kısa'nın sakatlıkları sürüyor.

Kadrodaki isimlerden Larsson ve Bokila da UEFA listesinde yer almıyor. Moralsiz olan Akhisar'da, İspanya dönüşü ligde pazartesi günü Göztepe'yi konuk edecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için