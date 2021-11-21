Ajax'tan deplasmanda 5 gollü zafer

Hollanda Ligi'nde Ajax deplasmanda Waalwijk'i 5-0'lık skorla mağlup etti. İşte maçtan detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Ajax'tan deplasmanda 5 gollü zafer
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21 Kasım 2021 20:39
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax, Hollanda Ligi'nde Waalwijk ile karşı karşıya geldi.

Ligin 13. haftasında oynanan mücadeleyi Ajax, 5-0'lık skorla kazandı. Ajax'a galibiyeti getiren golleri, 17 ve 83. dakikalarda Sebastian Haller, 42 ve 57. dakikalarda Stevan Berghuis ve 74. dakikada Jurrien Timber kaydetti.

Bu sonucun ardından iki maç sonra kazanan Ajax, puanını 30'a yükseltti. Waalwijk ise 11 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ajax, Sparta Rotterdam ile deplasmanda karşılaşacak. Waalwijk ise Zwolle ile karşı karşıya gelecek.


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