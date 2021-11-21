Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax, Hollanda Ligi'nde Waalwijk ile karşı karşıya geldi.



Ligin 13. haftasında oynanan mücadeleyi Ajax, 5-0'lık skorla kazandı. Ajax'a galibiyeti getiren golleri, 17 ve 83. dakikalarda Sebastian Haller, 42 ve 57. dakikalarda Stevan Berghuis ve 74. dakikada Jurrien Timber kaydetti.



Bu sonucun ardından iki maç sonra kazanan Ajax, puanını 30'a yükseltti. Waalwijk ise 11 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Ajax, Sparta Rotterdam ile deplasmanda karşılaşacak. Waalwijk ise Zwolle ile karşı karşıya gelecek.





İLGİLİ VİDEO