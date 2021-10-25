Ajax altyapıda lider! Türkiye'den takım yok!

Hollanda Ligi takımlarından Ajax'ın altyapı başarısı, bir kez daha tescillendi.



Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CIES, 31 ligde oynayan futbolcuların altyapılarını inceledi. CIES'e göre Ajax, altyapıdan en fazla oyuncu yetiştiren en iyi altyapı kulübü seçildi.



Genç oyuncuların yetiştirildiği kulüpte eğitim seviyesinin ve oyuncunun aktif olduğu dönemlere bakılarak yapılan araştırmaya göre Ajax, 'eğitim endeksi' ile sıralamada 31 ligde 81 oyuncusuyla lider durumda yer aldı.



Avrupa Devleri İlk 3'de



Bunun yanında oyuncuların yaşına göre de hesaplanan puanlama sisteminde Ajax 102.3 puan ile ilk sıranın sahibi oldu. Ajax'ın ardından Sporting 91.8 puan ile ikinci, ve Real Madrid 81.4 puanla üçüncü sırada yer aldı.



Öte yandan Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Ajax'tan sonra Avrupa'nın en yüksek seviyelerine oyuncu yetiştiren ikinci kulüp olarak belirlendi.



Ajax'ın ardından Feyenoord ve PSV takipte



CIES'in açıkladığı rapora göre; Hollanda Liginde Ajax'tan sonra en fazla oyuncu yetiştiren kulüp yılda 49 oyuncuyla Feyenoord ve 43 oyuncuyla PSV oldu.



Öte yandan Ajax'ın yetiştirdiği 81 oyuncu aktif olarak 31 ligde ve müsabakalarda yer alıyor.



Türkiye'den bir takım bile yok!



CIES tarafından hazırlanan 100 takımlı listede Türkiye'den bir takım bile yer almadı.





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