Ahmet Nur Çebi'den transfer göndermesi

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Dergisi'nin şubat sayısında camiamya ve taraftara seslendi. İşte Ahmet Nur Çebi'nin sözleri...



"Değerli Beşiktaş Ailem,



Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği pandemi süreci gerek ekonomik gerekse sosyal anlamda etkilerini göstermeye devam ediyor. Beşiktaş olarak bu süreci en az hasarla atlatma gayreti içinde olurken, sportif anlamda hedeflerimizden kopmadan ilerlemeye devam edeceğiz.



Sporun bir diğer yönü de büyük bir finansal tablo yaratmasıdır. Sadece bir sportif faaliyet olarak göremeyeceğimiz bu yapıda binlerce çalışan olduğu gerçeğini hepimiz kabul ediyoruz. Pandemi sürecinde önemli gelir kalemlerimiz maalesef her sektörde olduğu gibi azaldı ve hatta durma noktasına geldi.



Bir sözde olduğu gibi, "Denizde bir gemiyseniz gelen dalgaya benim değil diyemezsiniz." Bizler Beşiktaş olarak bu zorlu süreçte hem sahadaki başarıyı hedefliyoruz hem de finansal anlamda süreci en az zararla geçme çabasını ortaya koyuyoruz. Şeffaf bir şekilde sürdürdüğümüz çalışmalar, değerli Beşiktaşlıların ve kamuoyunun malumudur. Beşiktaş'ın ekonomisi zor koşullara rağmen büyümektedir ve saha sonuçları da ortadadır.



Futbol Takımımız Süper Lig'in ilk yarısını lider kapattı. Derbilerde gösterdiğimiz performans taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Basketbol takımımız sadece Beşiktaş'ın değil Türk basketbolunun geleceğine önemli bir katkı sağlamakta ve saha sonuçları ile göğsümüzü kabartmakta.



Göreve geldiğimizden bu yana her adımımızı düşünerek atıyoruz. Futbolcu maliyetlerinde saha başarısını da hedefleyerek akılcı bir politika izlemeliyiz ve bunu gerçekleştiriyoruz. Rakiplerimizin transfer politikaları kesinlikle bizleri günlük düşüncelere itmeyecektir. Bir planımız var ve biliyoruz ki bir plandan yoksunsan, başkalarının planlarının bir parçası olursun. Beşiktaş'ın öz kaynaklarını da harekete geçirerek camiamızın sonsuz desteği ile sportif ve finansal anlamda hedeflerimize ulaşacağız.



Beşiktaş sadece bir futbol takımı değildir, sadece bir spor kulübü de değildir. Beşiktaş tarihinden aldığı gücü, geleceğe taşıyan sarsılmaz bir kültür yuvası ve taraftarı ile tüm dünyada iz bırakmış bir sivil toplum hareketidir.



Bugün Beşiktaş'ın geçmişine baktığınızda sadece şampiyonluklar görmezsiniz. Sadece başarılardan bahsedemezsiniz. Yarattığı figürlerle şerefli mücadelenin temsilcisidir Beşiktaş. Bizlerin nezdine doğru sadece bir tanedir ve biz sahadaki mücadelemizi yaparken ortaya bir duruş sergileriz. Kırmızı çizgilerle çizdiğimiz bu siyah beyaz mücadele, "Ben Beşiktaşlıyım" diyen her bireyin bilinciyle ortaya çıkmıştır.



Maçlar biter, sezonlar biter, geriye sizlerin duruşu kalır. Biz buna inanırız. Çünkü biz Beşiktaşlıyız.



Sevgi ve saygılarımla,



Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı"