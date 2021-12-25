Ahmet Nur Çebi: 'Taraftarı 'Paralar nerede?' diye bağırtan ben değilim'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, genel kurulda kürsüye çıkarak söz aldı ve açıklamalar yaptı.



"2 AYDA NE DEĞİŞTİ DE GİTTİNİZ?"



Bizden önceki yönetim ve başkanın, mayıs ayında "Paralar nerede?" denirken aday olduğunu biliyorsunuz. Bunlar, "Paralar nerede?" dendi diye ekim ayında gittiler. 2 ayda ne değişti de gittiniz? Sürekli hodri meydan, altımızı oyuyorlar diyorlar. Kim oyuyor kardeşim? Çıkın burada "Benim altımı bu oydu" diyin. Ben kimsenin altını oymadım. "Paralar nerede?" diye bağırtan ben değilim. Kendi elinde kameralar vardı, bağıranlar gözüküyordu, onları çağırır sorarsınız.



Bazı kurul üyeleri: "Biz bağırdık!"



Ahmet Nur Çebi: "İşte bravo, Beşiktaşlılık budur! Cesurca gelip, söylüyorlar. Alt oymuyorlar, biz yaptık diyorlar. Bizim sizinle hiçbir irtibatım oldu mu?"



Üyeler: "Hayır"



"UEFA'YA DİLEKÇE VERMİŞLER"



Eylülün sonu itibariyle UEFA'dan temiz kağıdı alıp, Avrupa kupalarına katılabilmek için borçlarınızı ödeyeceksiniz ve Avrupa mücadelenizi vereceksiniz. Onlar buradan giderken, UEFA'ya dilekçe verdiler, "Eylülün ödemelerini yapmayacağız, ekimde seçim var" En çok içerlediğim yer burası. UEFA buna nasıl müsaade etti, o da meçhul.



"GARİBANLARIN TAZMİNATINI ÖDEMEMİŞLER"



O ödemeleri Ekim'in 21'inde seçimle gelen, 4 gün ömrü olan bu yönetimin önüne koydular. Kendi mali bütçelerimize, sıkıntılarımıza katlanarak bir araya getirdik 3-5 kuruşumuzu, bu problemi çözdük. Bunu çözerken, evlerimizi ipotek verdik. Gidenlerin ipoteği yoktu. 1 kuruş alacaklı gitmediler. Bu yapılanları doğru bulmuyorum. Önümüze büyük bir enkaz bırakıldı dedim. Kulübün CEO'su ayrılmış. Ne zaman ayrıldın? 2 gün önce. Bizi neden beklemedin? Kapıdan içeri giriyorum elektrikler yanmıyor. 3 tane sekreter kapıda, 2'si gitmek istiyoruz diyorlar. Gidin diyorum, tazminatımızı verin diyorlar. Garibanların tazminatını vermemişler, kalantorların 500 bin lira hesaplarına para yatırıp gitmişler. İşte bu sebeple şikayetçiyim.





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