Ahmet Nur Çebi'den Şenol Güneş açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Valerien Ismael ile neden takımın başına getirdiğini açıklarken, Şenol Güneş iddialarına yanıt verdi.



- "Başarı istiyorsanız biraz acı çekeceksiniz, katlanmayı bileceksiniz"



Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael'in bazı futbolseverler tarafından riskli tercih olarak görüldüğünün hatırlatılması üzerine Çebi, "Başarı dediğiniz nedir? Bir sürü başarılı hoca geldi olmadı. Sergen hoca da hiç kupa kaldırmadan gelmişti buraya. Sergen hocanın futbolculuk dönemi muhteşemdi ama hocalık döneminde başarısı yoktu. Ama biz onda o ışığı gördük. Aldık getirdik ve hoca şampiyon oldu. Birilerine bir fırsat vermezseniz herkes bu şekilde düşünürse siz kaç tane şampiyon olmuş hoca bulacaksınız da getireceksiniz. Her şampiyonluk yaşamış bir hocaya ağır bedel mi ödemek zorundayız? Neden hocayla beraber kendi başarı hikayemizi yazmıyoruz? Niye cesur davranmıyoruz? Niye katlanmıyoruz? Bazen başarı istiyorsanız biraz acı çekeceksiniz, katlanmayı bileceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.



Fransız teknik adamın başarılı olacağından emin olduğunu söyleyen Çebi, Ismael'in projelerini sahiplenen bir isim olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ben hocadan çok memnunum. Hocanın başaracağından kesinlikle eminim. Son derece çalışkan, zeki, teknik bir hocamız var. Her 19 yaş altı maçını seyreden bir A takım hocamız var. Maç bittikten sonra 19 yaş altı takımında oynayan her çocuğa tek tek hatalarını anlatan, hocalarına da ders veren bir hocamız var. Bu bizim projemiz için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Öz kaynağa dönmek istiyoruz. Genç futbolculardan ücretleri çok yüksek hale gelmeden faydalanmak ve zamanı geldiğinde onlardan kar edebilmek amaçlı bir strateji izleyeceğiz. Buna uygun hocayı da getirdiğimizi düşünüyoruz. Hocamız bu politikamıza uymasından emin olduğum için tercih ettiğimiz bir hoca olmuştur."



Devre arasında teknik adam değişikliği yapılmaması ile ilgili eleştirilere de cevap veren başkan Çebi, "Valerien Ismael'in çalıştığı bir yer vardı. Başından beri de benim arzu ettiğim hocaydı. Bu karakterde, projemize uygun yatkınlıkta olabilecek hocaların maalesef kontratları devam ediyordu. Kontratları devam etmeyen ama 4-5 katı ücret isteyen hocalar da vardı. Ama hem ücretlerini makul görmedik hem de bizim projelerimizi sahipleneceklerine inanmadık. Çünkü onlar bunu reddettiler. Bunu isteyebilecek hocayı şubat sonunda çalışabilir durumda bulabildik. Ismael araştırmalarımızın içinde olan bir hocaydı. Son derece de doğru iş yaptığımızı düşünüyorum. Önder Karaveli de kafamızdaki projenin bir parçasıydı. Taraftar da Beşiktaş'ın içinden gelen biri olması, ilk maçlarda başarılı olması ve kupayı almış olması nedeniyle çok pozitif baktı. Önder Karaveli kendi isteğiyle bu yükü artık taşıyamayacağını belirtti. Medyada Önder Karaveli'ye karşı çok büyük saygısızlıklar yapıldı. Hocamız bunu kaldıramadı." diye konuştu.



Siyah-beyazlı takımın gelecek sezon Avrupa'da mücadele etmemesini fırsata çevirmeye çalışacaklarını da söyleyen Çebi, "En önemli projemiz ne olursa olsun başarılı olmak. Şu an içinde bulunduğumuz durum bize başarıyı farklı bir şekilde yakalama imkanı verebilir. Bu, Beşiktaş'ın ekonomisine katkı da verebilir. Bu bir şans da olabilir. Bunu başka türlü değerlendirip fırsata çevirebiliriz. Genç arkadaşlarla, yeni futbolcularla, daha düşük maliyetlerle başarıya doğru gitmeye çalışmak bizim için fırsat olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



- "Şenol Güneş ile görüşmedim"



Teknik direktör arayışları sırasında Şenol Güneş'le hiç bir araya gelmediklerini kaydeden Çebi, "Şenol hocayı seviyorum, değer veriyorum. Onunla beraber çalıştığımız süre içinde iki kupa kaldırdığımız bir Beşiktaşımız var. Şenol hocanın kıymetini ve değerini ben biliyorum ama Şenol hocayla, Sergen hocanın gittiğinden beri Beşiktaş'ta teknik direktörlüğü ile ilgili herhangi bir görüşme yapmadım." ifadelerini kullandı.



- "Genç çocuklarla bu işi yapmaktan başka çare kalmadı"



Çebi, futbolda gelirlerin düştüğünü ve bu sıkıntılı durumun tek çözümünün altyapı olduğunu dile getirdi.



Altyapıdaki çalışmalarla ilgili bilgi veren Çebi, "Ümraniye'de Tarım Bakanlığı ile olan sorunları çözüp Spor Bakanlığının da devrede olduğu bir çözüm modeliyle alanımızı büyütmek ve Fulya'daki çocuklarımızın Ümraniye'deki yeni yapılacak alanlarda çalışmasını sağlamak birinci hedefimiz. Statlardaki doluluk oranlarını görüyorsunuz. Derbiler dışında yarı yarıya seyirci kaybımız var. Futbolun da artık daha cazip hale gelmesi gerekiyor. Birçok maçların seyredilebilir, cazibesinin olmasını sağlamamız gerekiyor ki taraftar gelirini arttıralım. Ekonominin de getirdiği zorluklarla sponsor gelirlerinde de düşüşler oluyor. Tüm bunlara rağmen gelirlerinizde müthiş bir düşüş, giderlerinizde müthiş bir artış var. Artık bunun tek bir çözümü var. Kendi kaynaklarımızla makul ücretlerle oynatabileceğiniz, taraftarı heyecanlandıracak genç kardeşlerimiz. Altyapıdan geldikleri zaman seyirciyi motive eden genç çocuklarla bu işi yapmaktan başka çare kalmadı." diye konuştu.



Valerien Ismael'in geliş nedenin de bu olduğuna dikkati çeken Çebi, "Net söylüyorum, hocanın geliş nedeni bu, bu iş için geldi. 3-5 daha tecrübeli bilinen isimlerle yola çıkmak ve etraflarını da gençlerle oluşturmak ve mümkünse bunları da altyapıdan bulmak ve yetiştirmek. Scout ekipleriniz iyiyse Siirt'te, Konya'nın amatör takımında top oynayan 17-18 yaşlarında çok gençler var. Mühim olan bunları bulup keşfetmek. Bunları keşfetmek de yetmiyor, bunlara emek verebiliyor musunuz? Bunların yetişmesi için yönetici ve taraftar olarak sabır gösterebiliyor musunuz? İşte o zaman hem kulübümüzü hem Türk futbolunu kurtarmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.





