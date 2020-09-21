Ahmet Nur Çebi: "Antalyaspor çok ayıp etti"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalyaspor'un yeniden koronavirüs testi yaptırmayarak 'Çok ayıp ettiğini' belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Ahmet Nur Çebi: 'Antalyaspor çok ayıp etti'
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21 Eylül 2020 17:10
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'dan Sercan Dikme'ye bir açıklama yaptı.

Ahmet Nur Çebi, yaptığı açıklamada "Antalyaspor, koronavirüs testi olmayarak çok ayıp etti. Bizi riske attılar. Avrupa'da önemli bir maçımız var." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Antalyaspor, Beşiktaş maçı öncesi yaptırdığı 54 koronavirüs testinden 45 pozitif sonuç almıştı. Ardından yapılan testlerde ise sadece 1 pozitif vakaya rastlanmıştı.

Beşiktaş, bunun üzerine maç günü bir kez daha testy yapılmasını teklif etti ancak, TFF'nin de kararıyla Antalyaspor yeni test yaptırmadı.



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