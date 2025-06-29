Ahmet Çelik: 'Hedefim her Gazi Koşusu'nu kazanmak'

Gazi Mustafa Kemal Atatürk onuruna düzenlenen 99. Gazi Koşusu'nda Hulusi Çil'in sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Cutha" 2.30.28'lik derecesiyle birinci olurken, yarışın ardından kupa töreni yapıldı.Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşunun ardından pistin kenarında kurulan platformda jokey Ahmet Çelik, antrenör Yaşar Demir ve safkanın sahibi Hulusi Çil, kupa ve ödüllerini aldı.Gazi Koşusu'nda 7'si üst üste olmak üzere 8. şampiyonluğunu kazanan Ahmet Çelik, yarışın ardından büyük sevinç yaşadı.Çelik törenin öncesinde safkanile Veliefendi Hipodromu'nu dolduran seyircileri selamladı.Koşuyu kazanan atın sahibi Hulusi Çil'e kupasını Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen takdim etti.Safkanın antrenörü Yaşar Demir plaketini İstanbul Valisi Davut Gül'ün elinden alırken, jokey Ahmet Çelik'in plaketini ise 1. Ordu İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan verdi.Ahmet Çelik, ödül töreninin ardından bütün safkanların denk olduğu bir yarışı geride bıraktıklarının altını çizdi.Çelik, zor bir yarış olduğunu belirterek,ifadelerini kullandı.Safkanın sahibi Hulusi Çil, bugüne kadar birçok kupa kazandıklarını ancak Gazi Koşusu kupasının eksik olduğunu aktararak,açıklamasında bulundu.