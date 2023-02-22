Ahmet Ağaoğlu: 'UEFA bizi menedebilirdi'

Konferans Ligi'nde Basel ile rövanş maçına çıkmaya hazırlanan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu ilk maçta yaşananları anlattı.



Ulusal Kanal'a konuşan Ağaoğlu "UEFA, depremin ertesi günü arayarak Trabzon'da bir sorun olup olmadığını sordu, biz etkilenmediğimizi ancak psikolojik olarak durumumuzun iyi olmadığını söyledik. UEFA maçın oynanmasına karar verdi. Hükmen mağlup olmak yerine oynayalım dedik. Eğer oynamasak men edilebilirdik. Kazandık, Avrupa sıralamasında 12. sıraya kadar yükseldik. 400 puan daha aldık, ülkemize faydalı oldu" diye konuştu.



"ALİ KOÇ'LA YAN YANA DURACAĞIZ"



Tribüne diğer kulüp başkanlarının ve taraftarının davet edilmesiyle ilgili olarak da Ağaoğlu "O kadar zor bir fikir değildi, ülkemizi derinden sarsan süreci millet olarak birlikte yaşıyoruz. Bütün taraftarları Trabzon'a Akyazı'ya davet ettik. Maçın bütün geliri AFAD'a bağışladık. Kombineler iptal edildi bütün stadyum satışa açıldı. Olması gereken bir görüntüydü mesaj da netti; söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Birbirimizle tartışırız ama birlikte güçlü olduğumuzu da biliriz. Dostluk konusunda sıkıntı yaşamayız. Fenerbahçe maçında Ali Koç'la yine yan yana oturacağız" dedi.



"DÜNYAYA MESAJ VERDİK"



Bütün dünyanın hayranlıkla bahsettiği koreografinin mimarı olan Vira taraftar grubunun üyeleri "Depremzedeler için Hatay'daydık. Maçın oynanacağı açıklanınca apar topar döndük. 20 dakikada fikir ortaya çıktı. Yorgunluğumuza, soğuk ve yağışlı havaya bakmadan hazırladık. Dünyaya en iyi mesajı verdik. Yardım eden bütün ülkelere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.





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