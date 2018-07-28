Ahmet Ağaoğlu: ''Destek olun, sabır gösterin''

Kulübü Başkanı, bordo-mavili kulübü yeniden zaferlere taşıyacaklarını söyledi.Ağaoğlu, kulübün 51. yıl kutlamaları çerçevesinde Gurbetçi Gençler taraftar grubunun Sütlüce Parkı'nda düzenlediği etkinliğe katıldı.Trabzonspor'a hizmet etmek için göreve geldiğini aktaran Ağaoğlu, "Büyük başkan değil, sizin hizmetçiniz olan başkanım. İçinizden geldim, size ve Trabzonspor'a hizmet ediyorum. Sabırla, el ele ve omuz omuza vererek kulübümüzü geçmişte olduğu gibi zaferlere taşıyacağız. Buna inanın, buna gönül verin, sadece bize destek olun ve biraz da sabır gösterin." ifadelerini kullandı.Kendisinin de taraftarların arasından geldiğini kaydeden Ağaoğlu, şöyle konuştu:"Burası İstanbul ama bize her yer Trabzon. Trabzonspor taraftarlarının ve Gurbetçi Gençler taraftar grubunun düzenlediği bu organizasyona katılmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Ben zaten Gurbetçi Gençler taraftar grubundandım. Şu an aramızda bir fark yok. Transfer çalışmaları yolunda gidiyor. Taraftarlar bize destek olsunlar. Hep beraber omuz omuza olalım ve Trabzonspor'u hak ettiği yere taşıyalım."Sütlüce Parkı'nda düzenlenen etkinlikte binlerce bordo-mavili taraftar bir araya geldi.Sanatçıların konserleri ve yöresel oyunlara sahne olan organizasyona Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Etkinliğin son bölümünde çok sayıda Trabzonspor taraftarı meşaleler yakarak bordo-mavili kulübün 51. yılını kutladı.