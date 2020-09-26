Ahmet Ağaoğlu: '2010-11 şampiyonu Trabzonspor'dur'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupasının Trabzonspor'un olduğunu söyledi.



Ağaoğlu sözlerine şu şekilde ifade etti; 'Bir kupanın başka kulübünün müzesinde olması o kupanın sahibinin Trabzonspor olduğu gerçeğini değiştirmez. Bunu kimse değiştiremez, istediklerini söylesinler 10 senedir konuşuyorsunuz bizim diye demek ki bir şeyler var. 2010-11 Şampiyonluğu kupası Trabzonspor'undur''



Avrupa kupalarından men edilmelerine ilişkin ise Ağaoğlu, şunları kaydetti:



"Bu süreçte ciddi engellemelerle karşı karşıya kaldık. Orada savunmayı kendim yaptım. Bu işle alakalı sonuna kadar savaştığımız, borçları da gerçek anlamda aşağıya indirmemize rağmen CAS, UEFA'nın içerisinde neler olup bittiğini aşağı yukarı hepimiz biliyoruz veya tahmin ediyoruz. Cezanın ertelenme talebinde bulunduğumuz zaman bize UEFA yönetim kurulu üyesi, 'üzerimize Türk kulüplerinden çok büyük baskı var' ifadesini kullandı.Cezanın ertelenmemesi ve ceza almamızla alakalı olarak. UEFA Milan ve Manchester City'den iki sağlam tokat yedi. Bir tokatta bizden yeseydi UEFA'nın bütün sistemi tartışır duruma gelecekti. Bana göre burada da haksızlığa uğradık."



