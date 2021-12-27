Ahmed Hassan: 'Beşiktaş'a karşı oynamak zordu'

İttifak Holding Konyaspor'a Beşiktaş maçında galibiyeti getiren Ahmed Hassan, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu
Karşılaşmayı değerlendiren Ahmed Hassan "Çok önemli bir galibiyet aldık. Bu tarz maçları oynamayı iyi biliyoruz. Geçen sezonun şampiyonuyla oynamak çok zor." dedi.
Ahmed Hassan ayrıca "Golümü izledim. Harika bir duygu. Gol atmaktan başka bir şey düşünmedim. Galibiyet golünü attıım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
Karşılaşmayı değerlendiren Ahmed Hassan "Çok önemli bir galibiyet aldık. Bu tarz maçları oynamayı iyi biliyoruz. Geçen sezonun şampiyonuyla oynamak çok zor." dedi.
Ahmed Hassan ayrıca "Golümü izledim. Harika bir duygu. Gol atmaktan başka bir şey düşünmedim. Galibiyet golünü attıım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.