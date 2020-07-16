Adem Ljajic ve Umut Nayir sezonu kapattı!

Beşiktaşlı futbolcular Adem Ljajic ve Umut Nayir'in sezonu kapattığı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Sporx.com
Adem Ljajic ve Umut Nayir sezonu kapattı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Temmuz 2020 21:21
Beşiktaş'ta daha önce koronavirüs testleri pozitif çıkan Adem Ljajic ve Umut Nayir'in son yapılan kontrollerde testlerinin negatif çıktığı ancak Kovid protokolü nedeniyle kalan iki maçı kaçıracağı açıklandı.

Siyah - beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde;

24 Haziran 2020 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri çerçevesinde Kulübümüzde gerçekleştirilen rutin Covid-19 PCR testleri pozitif sonuçlanan futbolcularımız Adem Ljajic ile Umut Nayir'in takip süreçleri kapsamında 14-15 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılan testleri negatif olarak sonuçlanmıştır.

Klinik takiplerinde hiçbir bulguya rastlanmayan Adem Ljajic ile Umut Nayir, ilgili Türkiye Futbol Federasyonu protokollleri gereği sezonun son iki maçında formamızı giyemeyeceklerdir.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için