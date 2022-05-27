Adem Ljajic'e Süper Lig'den sürpriz talip

Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Adem Ljajic'e Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa talip oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Adem Ljajic'e Süper Lig'den sürpriz talip
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27 Mayıs 2022 10:25
Adem Ljajic, Beşiktaş'tan ayrıldı ancak Türkiye'den hatta İstanbul'dan ayrılmaya niyeti yok.

Sırp oyuncu, sözleşmesi biten Hajradinovic'in yerine 10 numara arayan Kasımpaşa ile masaya oturdu. Kasımpaşa, Hajradinovic'in aldığı parayı Ljajic'e teklif ederken, Sırp oyuncu şok oldu. Kasımpaşa yönetimi "Bir yıldan fazladır oynamıyorsun, adın unutuldu. İtalya'ya dönebilecek olsan bizimle görüşmezdin, teklifimiz bu" dedi.

Geleceği ile ilgili henüz net bir karar vermeyen Adem Ljajic bu teklife yanıt vermedi.

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